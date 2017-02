PRF prende ex-assessor de Cabral na via Dutra

Do R7, com Record TV Rio

PF fez buscas em condomínio de Ary Filho nesta quinta-feira Reprodução/Record TV

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu, na tarde desta quinta-feira (2), o ex-assessor do ex-governador Sérgio Cabral, Ary Ferreira da Costa Filho. A prisão dele foi decretada pela Justiça e a PF (Polícia Federal) fez uma operação, nesta quinta, para cumprir o mandado de prisão dele em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Entretanto, Ary não foi encontrado.

De acordo com a PRF, Ary foi detido na rodovia Presidente Dutra e encaminhado para a sede da PF, na Praça Mauá, região portuária do Rio.

Além do mandado de prisão contra Ary, a PF também cumpriu dez mandados de busca e apreensão em mais um desdobramento da Operação Calicute, que é vinculada à Lava Jato no Rio.

O operador começou a trabalhar com Cabral na década de 1980 e, segundo as investigações, em 1996 começou a trabalhar em um cargo comissionado no gabinete de Cabral. Posteriormente, teve passagens por várias secretarias no governo do peemedebista no Rio. Costa Filho se tornou assessor especial do ex-governador e estava no governo de Luiz Fernando Pezão (PMDB) até poucos dias atrás.

Essa já é a terceira operação policial contra o esquema de corrupção do grupo supostamente liderado por Sérgio Cabral e que teria arrecadado milhões em propinas de obras de grandes empreiteiras com o Estado no período em que o político foi governador do Rio, de 2007 a 2014. A operação foi autorizada pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio.

Ao menos nove acusados de atuarem como operadores financeiros do esquema de Cabral, entre doleiros e responsáveis por cobrar e transportar os pagamentos ilícitos, já foram presos pela PF no Rio desde que a Operação Calicute foi deflagrada, no dia 17 de novembro de 2016.