Moro elogia Fachin, novo relator da Lava Jato: "Jurista de elevada qualidade"

Jato no STF (Supremo Tribunal Federal), que investigam políticos com foro privilegiado, ganhou afagos do juiz federal Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba (PR), nesta quinta-feira (2).

Em nota, o magistrado que cuida dos desdobramentos da Lava Jato na primeira instância em Curitiba disse que Fachin é um “jurista de elevada qualidade”. Também disse que, “como magistrado, tem se destacado por sua atuação eficiente e independente”.

Chris Lemos: escolha de Fachin traz neutralidade

Mais cedo, a presidente do Supremo, ministra Cármen Lúcia, autorizou a migração de Fachin da Primeira para a Segunda Turma do Supremo. Em seguida, Edson Fachin foi sorteado entre os cinco ministros do grupo para assumir a relatoria da Lava Jato.

Os processos estavam sob a responsabilidade do ministro Teori Zavascki, morto em um acidente aéreo no último dia 19 de janeiro, quando a aeronave em que voava se acidentou próximo a Paraty (RJ).

Leia a nota na íntegra:

"Diante do sorteio do eminente Ministro Edson Fachin como Relator dos processos no Supremo Tribunal Federal da assim chamada Operação Lavajato e diante de solicitações da imprensa para manifestação, tomo a liberdade, diante do contexto e com humildade, de expressar que o Ministro Edson Fachin é um jurista de elevada qualidade e, como magistrado, tem se destacado por sua atuação eficiente e independente.

Curitiba, 02 de fevereiro de 2017. Sérgio Fernando Moro, Juiz Federal"