Temer desiste de ir à abertura do Legislativo e envia Padilha Valter Campanato/07.11.2016/Agência Brasil

O presidente Michel Temer desisitiu nesta quinta-feira (2) de ir pessoalmente à abertura do ano legislativo. Temer optou por manter a tradição e deixar para o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, a tarefa de levar a mensagem do Executivo para a abertura, prevista para as 16h. A informação é do Palácio do Planalto. Até a noite de quarta-feira (1º), estava prevista a presença do presidente Temer na abertura das atividades do Congresso Nacional neste ano.

Temer tenta se manter distante da disputa pelos comandos do Senado e da Câmara, apesar de nos bastidores ter apoiado os candidatos Eunício Oliveira (PMDB-CE), no Senado, e Rodrigo Maia (DEM-RJ), na Câmara. O presidente também prega pela independência dos poderes. Além disso, Temer está na iminência da escolha do sucessor de Teori Zavascki no STF (Supremo Tribunal Federal).

No ano passado, com popularidade em baixa e falta de apoio no Congresso, a presidente Dilma foi pessoalmente ler a mensagem presidencial na sessão solene de abertura.

A primeira mensagem de Temer como presidente será focada na economia, prioridade do governo no Congresso com as reformas da Previdência a trabalhista.

Vitória Senado

Ontem, após a vitória de Eunício Oliveira no Senado, o porta-voz da Presidência, Alexandre Parola, disse que Temer pretende, em parceria com o Senado, “avançar nas reformas que, dia a dia, vão recolocando o Brasil de volta nos trilhos do crescimento e da prosperidade”.