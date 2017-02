Marisa Letícia será velada no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC

Avaliação do Usuário

Dona Marisa Letícia foi internada no dia 24 de janeiro Leonardo Soares/19.09.2011/Estadão Conteúdo

da Silva, de 66 anos, que teve morte cerebral declarada na manhã desta quinta-feira (2) , será velado no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Ainda não se sabe qual o horário de início da cerimônia.

Marisa Letícia foi internada na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Sírio-Libanês do dia 24 de janeiro, depois de sofrer um acidente vascular cerebral hemorrágico.

Segundo boletim médico divulgado pelo hospital, na manhã de hoje foi realizado um doopler transcraniano que identificou a ausência de fluxo cerebral na paciente. A família autorizou a doação de órgãos.

Ela havia manifestado a familiares o desejo de ser cremada, o que deve ser atendido. A assessoria do Instituto Lula informou que, até o momento, a família não decidiu o sepultamento da ex-primeira dama.

Solidariedade

Políticos e ex-ministros acompanham o ex-presidente e sua família no Sírio-Libanês. Estavam no hospital os ex-ministros Guido Mantega, Fernando Haddad, Miguel Jorge e Alexandre Padilha.

Durante a manhã, chegaram os senadores petistas Lindbergh Farias, Gleisi Hofmann e Humberto Costa. Mais cedo, a ex-presidente Dilma Rousseff divulgou nota de pesar.

Desde que Marisa foi internada, Lula recebeu apoio não apenas de seus aliados. Adversários no campo político também prestaram solidariedade nos últimos dias. O presidente Michel Temer ligou para Lula no primeiro dia de internação de Marisa.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), o ministro das Relações Exteriores, José Serra (PSDB-SP), e o senador e presidente nacional do PSDB, Aécio Neves (MG), também entraram em contato.