Veja os deputados eleitos para os demais cargos da mesa diretora da Câmara

Câmara dos Deputados, que reelegeu em primeiro turno o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), define também outros dez cargos administrativos da Câmara: os dois vice-presidentes, quatro secretários e quatro suplentes. Além de tocar os trabalhos diários, como pautar e conduzir sessões de votação, os deputados da mesa também cuidam da admnistração da casa, como justitificaticas de faltas de deputados, ressarcimento de despesas médicas e até a emissão de passaportes diplomáticos.

Por isso os eleitos acabam tendo uma posição de destaque entre os 513 colegas e têm ainda poder de negociação dentro da casa. Veja quem são os eleitos. Na primeira vice-presidente, o candidato oficial, o que tinha apoio do partido, Lucio Viera Lima, ficou de fora até da disputa do segundo turno. Na segunda secretaria, Mariana Carvalho superou o candidato oficial. Na terceira secretaria JHC também ganhou do candidato oficial.

Os candidatos são indicados pelos partidos de acordo com a proporcionalidade na Casa. Partidos maiores, com mais deputados, têm direito às vagas mais importantes. Os indicados são os candidatos oficiais. Outros deputados dos mesmos partidos podem concorrer de forma avulsa.

1° VICE-PRESIDENTE (PMDB)

Fábio Ramalho (avulso) - 265 votos no 2º turno e 192 votos no 1º turno (eleito)

Osmar Serraglio (avulso) - 240 votos no 2º turno e 154 votos no 1º turno

Lucio Vieira Lima (oficial) - 133 votos



2° VICE (PP)

André Fufuca (oficial) - 283 votos (eleito)

Eduardo da Fonte (avulso) - 164 votos

1° SECRETÁRIO (PR)

Giacobo (oficial) - 404 votos (eleito)

2° SECRETÁRIO (PSDB)

Mariana Carvalho (avulso) - 416 votos (eleita)

Carlos Sampaio (oficial)

3° SECRETÁRIO (PSB)

JHC (avulso) - 240 votos 2º turno e 248 votos no 1º turno - eleito

João Fernando Coutinho (oficial) - 220 votos no 2º turno e 219 votos no 1º turno

4° SECRETÁRIO (PSD)

1. Rômulo Gouveia (oficial) - 433 votos (eleito)

SUPLENTES

PDT

Dagoberto (oficial) - 462 votos (eleito)

PRB

César Halum (oficial) - 383 votos (eleito)

SD

Carlos Manato (oficial) - 272 votos (eleito)

PT

Pedro Uczai (oficial) -377 votos (eleito)

Veja abaixo as funções dos vice-presidentes e secretários:

Vice-presidentes: Substitui o presidente em caso de ausência ou impedimento. Lembrando que Waldir Maranhão (PP-MA) substituiu Eduardo Cunha, quando este foi afastado. Dá parecer em projetos de resolução e requerimentos de informação. O segundo vice-presidente pode assumir a presidência da Câmara quando o presidente e o vice-presidente estiverem ausentes. Examina pedidos de ressarcimento de despesa médica dos deputados.

1º-secretário: cuida dos serviços administrativos da Câmara, valida despesas, faz a correspondência oficial e gere recursos.

2º-secretário: administra estágios, passaportes diplomáticos e prêmios concedidos pela Câmara.

3º- secretário: responsável pelos reembolsos de gastos dos parlamentares com passagens aéreas. Administra ainda faltas e pedidos de licença.

4º- secretário: distribui os apartamentos funcionais da Casa e administra os benefícios de moradia.

Suplentes: podem participar das reuniões da Mesa e substituem os secretários em caso de falta.