Marisa Letícia passará por "protocolo" nesta sexta para constatar morte cerebral

Maria Letícia foi internada no hospital Sírio Libanês no dia

24 de janeiro após sofrer um AVC hemorrágico Leonardo Soares/19.09.2011/Estadão Conteúdo

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou em seu perfil oficial no Facebook, na manhã desta sexta-feira (3), a informação de que Marisa Letícia passará por "protocolo de avaliação de morte cerebral que, pelas regras estabelecidas, poderá se estender ao longo do dia de hoje". Na tarde de quinta-feira (2), o hospital Sírio-Libanês informou, em nota, que o cérebro de Dona Marisa Letícia não tem mais fluxo cerebral. Também na quinta a família autorizou a doação de órgãos da ex-primeira dama.

No post de hoje, a equipe de Lula explica que os "procedimentos de doação de órgãos só podem ocorrer após a conclusão do protocolo". O texto ainda agradece "todo o carinho dos que querem prestar suas últimas homenagens a nossa querida Dona Marisa Letícia".

Dona Marisa foi levada ao hospital no dia 24 do mês passado depois de sofrer um acidente vascular cerebral hemorrágico. O AVC foi provocado pelo rompimento de um aneurisma, diagnosticado há alguns anos. Esse aneurisma é quando alguma veia que leva o sangue para o cérebro dilata até se romper, provocando a hemorragia.

Marisa, que já sofria de pressão alta, passou por uma cirurgia para conter o sangramento no cérebro e permaneceu sedada. O quadro clinico ficou estável durante os primeiros dias. Depois, a ex-primeira-dama melhorou e os médicos decidiram retirar a sedação que induzia ao coma. Mas ela não reagiu bem.

Foi no meio da tarde da última quarta-feira (1º) que o estado de saúde de dona Marisa piorou. Os médicos decidiram voltar com a medicação para induzi-la novamente ao coma. A partir daí o quadro clínico foi considerado gravíssimo.

No começo da madrugada, o ex-ministro do trabalho e da previdência do governo Lula, Luiz Marinho saiu do hospital bastante abatido e emocionado. O presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, e o fotógrafo pessoal do ex-presidente, Ricardo Stuckert, saíram sem falar com jornalistas.