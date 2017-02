Temer oficializa novos nomes e amplia para 28 número de ministérios

Citado na Lava jato, Moreira Franco ganhou promoção, se tornou ministrou e passou a ter foro privilegiado Marcelo Camargo/09.11.2016/Agência Brasil

A Medida Provisória que cria dois novos ministérios — dos Direitos Humanos e da Secretaria-Geral da Presidência da República — e nomeia o novo responsável pela articulação política do governo foi publicada nesta sexta-feira (3) no Diário Oficial da União. O Ministério da Justiça também ganhou novas atribuições.

Com isso, o número de ministérios do governo Temer sobe de 26 para 28. Temer assumiu a Presidência em maio de 2016 com a promessa de cortar dez ministérios. Porém, o peemdebista eliminou apenas seis pastas, o que deixou a Esplanada com 26 ministérios. Hoje, portanto, esse número cresceu para 28.

Para o Ministério dos Direitos Humanos, Temer escolheu Luislinda Valois, considerada a primeira juíza negra do Brasil. Luislinda era secretária especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, até então sob o guarda-chuvas do Ministério da Justiça.

Temer também deu status de ministério para Moreira Franco, braço-direito do peemedebista. Ele assume hoje a pasta de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Na prática, o peemedebista promoveu seu aliado, o que lhe confere foro privilegiado.

Moreira Franco foi citado na Lava Jato pelo ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, Claudio Melo Filho. Ex-governador do Rio de Janeiro, Moreira Franco já foi secretário de Aviação Civil e de Assuntos Estratégicos no governo Dilma Roussef.

O Diário Oficial de hoje traz trambém a nomeação de Antônio Imbassahy (PSDB) para ocupar a Secretaria de Governo da Presidência, órgão responsável pela articulação política do Planalto e o Congresso Nacional.

Por fim, Temer também ampliou as atribuições do Ministério da Justiça, que passa inclusive a se chamar Ministério da Justiça e da Segurança Pública. As medidas foram anunciadas ontem pelo porta-voz da Presidência, Alexandre Parola. Uma cerimônia nesta sexta-feira oficializa todos no cargo.