Cotado para o STF participa de posse de ministros no Planalto

Da esq. para a dir.: Temer, em pé, Laurita

Vaz, Imbassahy, Moraes, Maia, Luislinda, Moreira Franco e Ives Gandra Reprodução/NBR

Cotado para o STF (Supremo Tribunal Federal), o presidente do TST (Tribunal Superior do Trabalho) Ives Gandra Martins Filho participou nesta nesta sexta-feira (3) da cerimônia de posse de três novos ministros do governo Temer. Além dele, foram convidados para sentar na fileira de autoridades do presidente Michel Temer na cerimônia, o presidente reeleito da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e a presidente do STJ (Superior Tribunal de Justiça) Laurita Vaz, além dos ministros que tomaram posse.

Na cerimônia, Moreira Franco (Secretaria-Geral da Presidência da República), Antonio Imbassahy (Secretaria de Governo), Luislinda Valois (Direitos Humanos) assinaram o termo de posse como ministros do governo. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes ganhou novas atribuições e também assinou um termo de posse. Quebrando o protocolo, nenhum dos ministros discursou.

Logo depois da eleição da Câmara, na quinta, Temer assinou uma Medida Provisória recriando dois ministérios e dando novas atribuições à pasta da Justiça, que passa a se chamar Ministério da Justiça e da Segurança Pública.

Segundo Temer, a ideia inicial era fazer a posse de "maneira mais singela possível", em seu gabinete, porém o local foi transferido para um dos salões do Palácio do Planalto devido ao número de convidados.

Diversas autoridades participam da posse. Políticos da base aliada marcaram presença, como o presidente do PSDB, senador Aécio Neves (MG), o líder do PP na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PB), o líder do DEM na Câmara, Pauderney Avelino (AM), e o líder do governo na Câmara, André Moura (PSC/SE).

Conheça as novas pastas e os ministros empossados hoje

Antonio Imbassahy e a Secretaria de Governo

Antonio Imbassahy é o novo ministro da Secretaria de Governo Divulgação/PSDB

O novo ministro da Secretaria de Governo é deputado federal pelo PSDB-BA, está no segundo mandato e liderou a bancada tucana da Câmara em 2016. O arranjo da nomeação de Imbassahy previu o apoio dos tucanos a reeleição de Rodrigo Maia à presidência da Câmara, cargo anteriormente cobiçado por Imbassahy.

A pasta tem status de ministério e é responsável pela articulação política do Executivo com o Congresso. Era ocupada por Geddel Vieira Lima (PMDB-BA) até o ministro pedir demissão após uma crise com então ministro da Cultura Marcelo Calero, que acusou Geddel de ter feito pressão para liberar um imóvel e que havia sido barrado pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico Nacional), subordidano ao Ministério da Cultura. A área onde está o imóvel é tombada e Geddel tem um apartamento no empreendimento.

Moreira Franco e a Secretaria-Geral da Presidência da República

Moreira Franco é o novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência Marcelo Camargo/09.11.2016/Agência Brasil

Atual secretário-executivo do Programa de Parceria para Investimentos, é filiado ao PMDB, já foi governador do Rio de Janeiro e também comandou a Secretaria de Aviação Civil. Na prática foi promovido de secretário a ministro, o que dá foro privilegiado. Moreira é citado em delações da Lava Jato pelo ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, Claudio Melo Filho. Ex-governador do Rio de Janeiro, Moreira Franco já foi secretário de Aviação Civil e de Assuntos Estratégicos no governo Dilma Roussef.

No discurso da cerimônia, Temer fez questão de frisar que a 'promoção' de Moreira era mera formalidade, uma vez que ele 'sempre foi chamado de ministro'.

— Hoje, digamos, se trata apenas de formalização, porque na realidade o Moreira já era ministro desde então. Agora ele vem, na verdade, acrescido de outras tantas tarefas.

A Secretaria-Geral da Presidência da República está sendo recriada, após ter sido extinta em outubro de 2015 pela então presidente Dilma Rousseff em uma redução de ministérios. Agora, além da parte administrativa do Palácio do Planalto, a nova pasta incorporará a Secretaria de Comunicação Social, o Cerimonial e o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), que já vinha sendo tocado por Moreira.

Luislinda Valois e o Ministério dos Direitos Humanos

Luislinda Valois é a nova ministra de Direitos Humanos Reprodução/ Facebook

Luislinda Valois, considerada a primeira juíza negra do Brasil, se torna a segunda ministra do governo Temer, ao lado da Advogada-Geral da União, Grace Mendonça, que tem status de ministra. Luislinda era secretária especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, até então sob o guarda-chuvas do Ministério da Justiça. Desembargadora aposentada, ela é filiada ao PSDB.

Assim que assumiu, ainda como presidente interino, com a intenção de 'enxugar' a estrutura do governo federal, Temer extinguiu a pasta e transferiu as responsabilidades para o Ministério da Justiça que, então, passou a ser Ministério da Justiça e Cidadania.

Alexandre de Moraes e o Ministério da Justiça e Segurança Pública

Em meio a crise penitenciária, Temer ampliou as atribuições do Ministério da Justiça, que passa a se chamar Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Perdendo, portanto, a gestão da Cidadania e Direitos Humanos que passa a ser um ministério.