Marisa Letícia teve um AVC e não tem mais atividade cerebral Paulo Diandalia/Estadão Conteúdo - 6.5.2013

Em posse de ministros, Temer pede um minuto de silêncio por Marisa Letícia Reprodução/NBR

O presidente Michel Temer pediu um minuto de silêncio durante a posse de três novos ministros nesta sexta-feira (3) para homenagera a ex primeira-dama Marisa Letícia. Ontem (2), Temer foi até o Hospital Sírio Libanês para prestar solidariedade ao ex-presidente Lula e a família .

— Quero fazer um pensamento positivo para a ex-primeira dama Marisa Letícia, que está numa situação muito delicada, então peço um minuto de silêncio.

O deputado Antônio Imbassahy (PSDB-BA) tomou posse na Secretaria de Governo da Presidência, órgão responsável pela articulação política do Planalto e o Congresso Nacional, em substituição a Geddel Vieira Lima, que pediu demissão após o caso do apartamento em Salvador (BA). A secretária especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial tomou posse como ministra dos Direitos Humanos, pasta que foi criada.

Temer também deu posse a Moreira Franco, braço-direito do peemedebista, como ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Moreira Franco já era secretário e foi pormovido a ministro, o que lhe confere foro privilegiado.Moreira Franco foi citado na Lava Jato pelo ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, Claudio Melo Filho. Ex-governador do Rio de Janeiro, Moreira Franco já foi secretário de Aviação Civil e de Assuntos Estratégicos no governo Dilma Roussef.

Além dos três novos ministros, o presidente também ampliou as atribuições do Ministério da Justiça, que passa a se chamar Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Com isso, o ministro Alexandre de Moraes também tomou posse na cerimônia para ocupar as novas atribuições em Segurança Pública.