Confirmada morte cerebral de dona Marisa Letícia

Velório será realizado neste sábado no sindicato dos metalúrgicos, em São Bernardo do Campo

Do R7

Lula e Marisa eram casados há mais de 40 anos

Exame realizado às 18h57 desta sexta-feira (3) confirmou a morte cerebral da ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva em São Paulo.

De acordo com nota divulgada pelo Instituto Lula, o velório será realizado neste sábado (4), das 9h às 15h, no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e dona Marisa Letícia se conheceram.

Em seguida, haverá uma cerimônia de cremação reservada à família no Cemitério Jardim da Colina.

O hospital Sírio Libanês informou que às 12h05 de hoje foi realizada a primeira etapa do protocolo de morte encefálica da ex-primeira-dama, que foi internada no dia 24 do mês passado depois de sofrer um acidente vascular cerebral hemorrágico.

Marisa, que já sofria de pressão alta, passou por uma cirurgia para conter o sangramento no cérebro e permaneceu sedada. O quadro clinico ficou estável durante os primeiros dias. Depois, a ex-primeira-dama melhorou e os médicos decidiram retirar a sedação que induzia ao coma. Mas ela não reagiu bem.