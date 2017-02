Rede recorre ao STF para afastar Moreira Franco de ministério

desta sexta-feira (3) com um mandado de segurança e pedido de liminar no STF (Supremo Tribunal Federal) solicitando “o afastamento imediato” do ministro Moreira Franco, empossado hoje na recém-criada Secretaria Geral da Presidência.

A pasta tinha status de ministério até outubro de 2015, mas foi rebaixada pela então presidenta Dilma Rousseff, durante uma reforma ministerial, e ressuscitada agora por Temer. Com status de ministro, Franco ganha o chamado foro privilegiado, que é um privilégio concedido a ministros, senadores, deputados e ao presidente. Os ocupantes desses cargos só podem ser investigados com o aval do STF.

O interesse da Rede na ação se deve ao fato de Franco ser citado na delação premiada do ex-vice-presidente de Relações Institucionais da Odebrecht Cláudio Melo Filho, que o acusou de ter recebido dinheiro para defender os interesses da empreiteira. Moreira nega as acusações.

Ao final da cerimônia de posse, o agora ministro concedeu uma breve entrevista coletiva a jornalistas na qual negou que o status tenha sido dado a ele para que tivesse a prerrogativa de foro privilegiado. Ele disse também que a secretaria-geral foi erguida ao status de ministério para “robustecer a Presidência”.

Para a Rede, essa nomeação “trata-se de uma artimanha para proteger o novo titular das investigações da Operação Lava Jato. A pasta ocupada por Franco ganhou status de ministério e, por esse motivo, ele passa a ter direito a foro privilegiado.

O porta-voz nacional da REDE, José Gustavo Fávaro Barbosa, afirmou que a decisão de nomear Franco para a pasta é uma clara ação do governo para blindá-lo da força tarefa criada para investigar os escândalos de corrupção iniciados na Petrobras. “É uma manobra igual ao que a então presidente Dilma Rousseff fez para proteger o [ex-presidente] Lula, quando ela o nomeou ministro-chefe da Casa Civil. Trata-se de algo inadmissível para causar entraves na Lava Jato”.

Questionado se as circunstâncias envolvendo sua nomeação eram parecidas com as do episódio de Lula, Franco disse que a situação dele é diferente por já fazer parte da equipe do presidente Michel Temer.

“Há uma diferença muito grande das tentativas que foram feitas no passado nesse sentido para o que está ocorrendo aqui hoje. Eu estou no governo, eu não estava fora do governo, venho cumprindo sem ter necessidade, até por uma solicitação minha, de não dar status de ministro ou de ministério à Secretaria”, disse.

O presidente Temer também disse que a nomeação de Moreira Franco foi apenas uma formalização: "Hoje se trata apenas de uma formalização porque, na realidade, ele já era ministro desde então, mas agora acrescido de tantas outras tarefas".

O documento da Rede foi elaborado pelos advogados Márlon Reis (autor da Lei da Ficha Limpa) e Rafael Estorilio. O mandado de segurança se baseia no princípio da igualdade prevista na Constituição Federal – e também em uma decisão tomada pelo ministro do STF Gilmar Mendes, que suspendeu a nomeação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a Casa Civil. Isso aconteceu em 18 de março de 2016, em resposta a uma ação apresentada pelo PSDB e pelo PPS.

Naquela ocasião, a operação já tinha o ex-presidente Lula como alvo das investigações. “Se o STF adotou esse tipo de decisão quando a então presidente Dilma tentou protegê-lo, então esse argumento também pode ser aplicado no caso de Moreira Franco, que foi citado 34 vezes na delação da Odebrecht e, inclusive, teria o nome de Angorá no esquema”, afirmou Reis, segundo comunicado do partido.

O mandado pede apenas o afastamento e a suspensão da nomeação de Franco como secretário geral da Presidência e não a extinção do cargo criado nesta semana.