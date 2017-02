Motoristas receberam mais de 14 milhões de multas nas rodovias federais em 2016

Avaliação do Usuário

ALEX DE JESUS/O TEMPO Mais de 14,6 milhões de multas foram aplicadas por excesso de velocidade em 2016 nas rodovias federais em 2016. Isso significa que 40 mil

condutores são flagrados todos os dias nas BRs acima do limite de velocidade.

Essa é a principal infração de trânsito cometida nas estradas federais, segundo o Renainf (Registro Nacional de Infrações de Trânsito), vinculado ao Denatran (Departamento Nacional de Trânsito): a cada quatro multas, três são por excesso de velocidade (74% do total).

O número de casos cresceu se comparado a 2015, quando foram 12 milhões de multas por excesso de velocidade.

No total, foram aplicadas cerca de 19,5 milhões de multas em rodovias federais no ano passado.

A infração por excesso de velocidade pode ser média (até 20% acima do limite da via), grave (de 20% a 50% acima do limite da via) ou gravíssima (mais de 50% acima do limite da via). Para cada uma delas foram registradas, respectivamente: 11,9 milhões, 2,5 milhões e 371,3 mil multas.

Também entre as infrações mais cometidas em 2016 esteve a ausência do farol baixo durante o dia. Essa exigência entrou em vigor em julho do ano passado. Até dezembro, foram 403,4 mil multas aplicadas por descumprimento à regra, que é infração média. O número foi superior ao não uso de cinto de segurança (infração grave), com 388,7 mil multas.

Desde novembro do ano passado, os valores das multas, por tipo de infração, são os seguintes:

Leve: R$ 88,38

Média: R$ 130,16

Grave: R$ 195,23

Gravíssima: R$ 293,47