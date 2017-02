Temer irá indicar Alexandre de Moraes para o STF, diz jornal Ricardo Botelho/Brazil Photo Press/Estadão Conteúdo

O presidente Michel Temer irá indicar ainda nesta segunda-feira (7) o ministro da Justiça e Segurança Alexandre de Moraes para a vaga de Teori Zavascki no STF (Supremo Tribunal Federal). A informação é da colunista Vera Magalhães, do jornal O Estado de S. Paulo.

De acordo com a colunista, o próprio Temer telefonou no domingo para os demais candidatos para comunicá-los de sua escolha.

A assessoria de imprensa do Palácio do Planalto não confirma e nem nega a informação. O ministro da Justiça, no entanto, esteve no Palácio do Planalto para um encontro com Temer que não estava na agenda oficial do presidente. Alexandre de Moraes cancelou compromisso que teria nesta segunda em São Paulo e embarcou para Brasília às pressas, onde se reuniu com Temer. Inicialmente, estava previsto que Moraes participaria às 11h da posse de novos representantes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

A escolha de Temer já era esperada para esta semana, já que na semana passada o ministro Edson Fachin foi escolhido relator da Lava Jato, por meio de sorteio eletrônico. Outros nomes cotados para a vaga eram do presidente do TST (Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra Martins, dos ministros do STJ (Superior Tribunal de Justiça) João Otávio Noronha e Humberto Martins, além da advogada-geral da União, Grace Mendonça.

Tese de Moraes impediria sua nomeação ao STF

Alexandre de Moraes tem apoio do PSDB (partido ao qual é filiado) e do DEM, dois importantes aliados de Temer. Já a resistência a seu nome decorre justamente por essa ligação partidária e por ocupar um cargo de confiança do presidente Temer. Por outro lado sua imagem estava desgastada desde o início da crise carcerária. Ao nomeá-lo para o STF, Michel Temer resolve dois problemas: ganha espaço na Suprema Corte e acaba com a pressão de afastar Moraes do ministério da Justiça.

Formado pela Faculdade de Direito do Largo do São Francisco, em São Paulo, Alexandre de Moraes é professor titular da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Antes de ser ministro da Justiça, foi Secretário Municipal de Transportes de São Paulo, na gestão Gilberto Kassab (2007 a 2010) e Secretário de Estado da Segurança Pública de São Paulo (2014 a 2016) na gestão Alckmin.