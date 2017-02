Oposição condena indicação de Moraes para o STF

Filiado ao PSDB, Moraes foi advogado de Eduardo Cunha Adriano Machado/21.07.2016/Reuters

Senadores de oposição se manifestaram em plenário, nesta segunda-feira (6) contrariamente à indicação do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, para a vaga de ministro do STF (Supremo Tribunal Federal).

O senador Roberto Requião (PMDB-PR) afirmou que a indicação é um "acinte". "Um escárnio, a indicação do Alexandre Morais para Ministro do Supremo Tribunal Federal neste momento. Não tenho dúvida disso", afirmou. Apesar de ser do PMDB, o senador atua constantemente com a oposição.

A senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) também criticou a indicação, mas disse que era de se esperar vindo do governo Temer. "Não me surpreende, porque é a cara deste governo, que defende interesses de grupos particulares e de seus próprios membros, e está caminhando numa partidarização do Supremo", afirmou.

Tese de Moraes impediria sua nomeação ao STF

Em nota, a senadora Fátima Bezerra (PT-RN) relembrou o currículo de Moraes e a ligação do ministro com o PSDB, alegando que a indicação seria política. "Filiado ao PSDB, Moraes foi advogado de Eduardo Cunha e de uma cooperativa de transporte em São Paulo identificada como um dos braços do PCC. Foi ainda secretário estadual da Segurança Pública de São Paulo, no governo Alckmin, em uma gestão marcada por truculência e violência desmedida frente a protestos e atos", disse.

Antes de ser efetivamente conduzido á cadeira que pertencia a Teori Zavascki, morto no mês passado, Moraes deverá passar por uma sabatina e ser aprovado dentro do Congresso Nacional.