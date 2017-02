Governo confirma oficialmente indicação de Alexandre de Moraes para o STF

vaga de Teori Zavascki no STF (Supremo Tribunal Federal).

"As sólidas características de Moraes o qualificam para a elevada função", afirmou Alexandre Parola, porta-voz de Temer, Alexandre Parola, em rápido anúncio.

Teori morreu em acidente aéreo no mês passado. Com isso, a relatoria do processo da Lava Jato ficou com o ministro Edson Fachin.

Mais cedo, Moraes havia ele mesmo confirmado, em mensagem de celular flagrada por mais de um fotógrafo, que Temer iria anunciar sua indicação por volta das 19h.

O nome de Moraes, que era considerado descartado na semana passada, cresceu durante o final de semana.

Antes de ser efetivamente conduzido à cadeira, atual ministro da Justiça deverá passar por uma sabatina na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado e terá de ser aprovado no Congresso Nacional.

Moraes passou a manhã reunido com Temer e, em parte do encontro, com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Ele tinha agenda em São Paulo nesta manhã, mas cancelou e voltou na noite de domingo para Brasília, ao ser chamado para uma reunião com o presidente.

Temer teve vários encontros no final de semana para discutir a nomeação do novo ministro do STF.

O presidente havia anunciado que só tomaria uma decisão depois da indicação do novo relator da operação Lava Jato, para mostrar que não iria interferir nas investigações.

Com o sorteio de Edson Fachin para a relatoria na semana passada, Temer decidiu acelerar a indicação.

A resistência a Moraes devia-se ao fato de o ministro ser filiado ao PSDB e ter ligações políticas fortes com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin — possível candidato tucano a presidente em 2018.

Inicialmente, Temer dizia preferir um perfil mais técnico e discreto, semelhante ao de Teori.

Ministro da Justiça

Nos bastidores, fala-se que, com a saída de Moraes, a pasta da Justiça ficará José Levi Mello do Amaral Júnior, atual secretário-executivo do órgão.

Leia mais notícias de Brasil