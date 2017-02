Minha Casa Minha Vida vai atender famílias com renda mensal de até R$ 9.000 e imóveis de até R$ 240 mil Divulgação

As novas regras do programa Minha Casa Minha Vida, anunciadas nesta segunda-feira (6), ampliam o acesso ao programa para famílias com renda de até R$ 9.000. O limite anterior era de R$ 6.500. O valor dos imóveis que podem ser adquiridos por meio do programa também foi revisto e agora vai até R$ 240 mil, ante os atuais R$ 225 mil.

O objetivo do governo com as mudanças é ampliar o acesso ao programa, que oferece condições facilitadas para a casa própria (subsídios e juros menores) e aquecer a indústria da construção civil, que tem potencial de gerar empregos.

Os recursos para a ampliação do programa, com previsão de contratação de 600 mil novas unidades ainda neste ano, são do Tesouro Nacional, e do FGTS (Fundo de Garantia por tempo de Serviço) conforme explicou o ministro das Cidades, Bruno Araújo.

— São R$ 60 bilhões de investimento entre recursos do Tesouro e do trabalhador, por meio do FGTS.

Veja as mudanças anunciadas hoje:

- renda familiar para a faixa 1: se mantém em R$ 1.800

- renda familiar para a faixa 1,5: passa de R$ 2.350 para R$ 2.600

- renda familiar para a faixa 2: passa de R$ 3.600 para R$ 4.000

- renda familiar para a faixa 3: passa de R$ 6.500 para R$ 9.000 (governo chama de 'faixa 3 plus)

- valor limite dos imóveis passa de R$ 225 mil para R$ 240 mil