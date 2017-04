Brasil está deixando as taxas mais altas de inflação para trás, avalia IBGE

A energia elétrica foi quem mais pesou na inflação de março Marcello Casal Jr./05.07.2010/ABr

O Brasil está deixando as taxas mais altas de inflação para trás, afirmou nesta sexta-feira (7), a coordenadora de Índices de Preços do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Eulina Nunes dos Santos. Mais cedo, o órgão informou que o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) avançou 0,25% em março, acumulando alta de 4,57% em 12 meses.

Em fevereiro, o acumulado em 12 meses ficara em 4,76%. Segundo Eulina, foi a primeira vez que o IPCA em 12 meses ficou abaixo de 5% por dois meses seguidos desde 2012.

Para a pesquisadora do IBGE, a demanda fraca está por trás do alívio da inflação. Com desemprego elevado, a renda está em queda. "As pessoas não estão comprando. O consumo está bastante inibido", disse Eulina, em entrevista coletiva na sede do IBGE, no Rio.

Segundo Eulina, a saída da alta nos preços dos alimentos no início de 2016, causada por eventos climáticos, fez com que o IPCA acumulado em 12 meses desacelerasse. No primeiro trimestre de 2016, o grupo Alimentação e Bebidas tinha avançado 4,65%. No primeiro trimestre deste ano, a alta do grupo foi de 0,24%.