“Eleição está longe”, diz Doria sobre possibilidade de concorrer à Presidência em 2018

Doria aparece entre os nomes cotados para disputar à Presidência FERNANDO PEREIRA/SECOM Considerado um dos nomes fortes para disputar a

presidência em 2018 pelo PSDB, o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou ao R7 que foi eleito para comandar a capital paulista e avalia que o pleito do ano que vem “está muito longe” de acontecer.

— A minha missão e maior responsabilidade é ser prefeito da cidade de São Paulo. A eleição está longe ainda.

Questionado sobre a possibilidade de ser a “cara nova” buscada pelo PSDB em entrevista ao Jornal da Record News, o prefeito disse “ter a obrigação” de ser um bom comandante da capital paulista.

— Eu fui eleito para ser prefeito de São Paulo, com 53% [dos votos] no primeiro turno, o que não acontecia desde que a as eleições passaram a ser feitas em dois turnos no Brasil. Eu tenho a obrigação de ser um bom prefeito e governar para os que votaram em mim e para aqueles que não votaram.

Cotados para 2018, Doria e Bolsonaro dividem palanque em evento militar

Ao comentar o rumo que deve ser seguido pelo presidente eleito em 2018, Doria afirma que o País “precisa de uma transformação” com um programa de governo reformista.

— Eu apoio integralmente a proposta da reforma previdenciária, da reforma trabalhista e, quem sabe no ano que vem, a reforma tributária. Não se pode ter medo de fazer as reformas. O Brasil precisa mudar e ser um País moderno e inovador.

Pichadores

Durante a entrevista concedida aos jornalistas Heródoto Barbeiro, Nirlando Beirão e Ricardo Kotscho, Doria também comentou a batalha contra os pichadores que vem travando como prefeito da cidade. O tucano afirma que 104 pichadores foram presos durante a sua gestão.

— No ano passado, não houve nenhuma prisão. Nós, de janeiro até agora, já prendemos 104 pichadores. Pichador é agressor. Grafiteiro e muralista são artistas que têm o nosso respeito.

Doria reforça ainda que a prefeitura apagou grafites que estavam “vandalizados” com pichações na 23 de Maio. O peessedebista afirma que “os oito painéis que estavam intactos estão lá até hoje”.

— Agora nós temos câmeras que fazem a segurança a toda a 23 de Maio e os pichadores lá não vão. Em outras áreas da cidade também não.