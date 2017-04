Incidente com tiros em escola da Califórnia deixa feridos, dizem bombeiros

LOS ANGELES (Reuters) - Um incidente com tiros em uma escola de ensino fundamental do sul da Califórnia deixou várias pessoas feridas, informou o Departamento de Bombeiros do Condado de San Bernardino em sua conta no Twitter.

O chefe de polícia de San Bernardino, Jarrod Burguan, acrescentou em uma publicação no Twitter: "Acreditamos que é um suicida. Aconteceu em uma sala de aula. Dois estudantes foram levados para o hospital".

(Reportagem de Steve Gorman em Los Angeles)