PF faz operação contra fraude na área da saúde do Rio e prende ex-secretário de Cabral

Do R7, com Estadão Conteúdo

Ex-secretário Sérgio Côrtes (esq. na primeira foto) estava na farra dos guardanapos com Sérgio Cabral em Paris Reprodução/Blog do Garotinho

A PF (Polícia Federal) iniciou nesta terça-feira (11), no Rio de Janeiro, a Operação Fratura Exposta, que visa acabar com um esquema de fraudes na compra de próteses para o Into (Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia).

Nas primeiras horas da manhã, os agentes prenderam o ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro durante o governo de Sérgio Cabral Sérgio Côrtes (2007 a 2013).

A operação tem base na delação do ex-subsecretário de saúde Cesar Romero Viana Junior.

Ao menos três mandados de prisão teriam sido expedidos pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Outros alvos da PF são os empresários Miguel Iskin e Gustavo Estellita.

As investigações indicam que Côrtes, quando exercia a função de secretário de Saúde, teria favorecido a empresa Oscar Iskin, ligada aos empresários Iskin e Estellita em troca do pagamento de propina.

O percentual do repasse seria de 10% do valor do contrato, sendo que ao menos 5% ia para o ex-governador Sérgio Cabral e 2% para o próprio Côrtes. O restante seria dividido entre os outros envolvidos no esquema.

São cumpridos nesta terça-feira três mandados de prisão preventiva e dois de condução coercitiva.