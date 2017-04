China terá melhor acordo comercial com EUA se resolver problema da Coreia do Norte, diz Trump

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no Twitter nesta terça-feira que disse ao presidente da China, Xi Jinping, que Pequim terá melhores acordos comerciais com Washington se ajudar a resolver o problema dos EUA com a Coreia do Norte.

"Eu expliquei ao presidente da China que um acordo comercial com os Estados Unidos seria bem melhor para eles, se eles resolverem o problema da Coreia do Norte!", escreveu Trump, que encontrou Xi na Flórida na semana passada.

"A Coreia do Norte está procurando por problema. Se a China decidir ajudar, será ótimo. Se não, nós vamos resolver o problema sem eles!", acrescentou em uma segunda publicação.

(Reportagem de David Alexander)