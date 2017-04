Receita estima em R$ 300 milhões prejuízo com fraudes na Saúde do Rio

Operação Fratura Exposta cumpre 40 mandados judiciais no Estado e no Distrito Federal

RJ: Empresário Gustavo Estellita foi preso por ligação com fraudes José Lucena/11.04.2017/Futura Press/Folhapress

A Receita Federal estimou em R$ 300 milhões o tamanho do prejuízo com as fraudes em licitações de próteses que envolvem a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. O esquema foi alvo da Operação Fratura Exposta, da PF (Polícia Federal), nesta terça-feira (11).

Segundo as investigações, o esquema criminoso operava não apenas em contratos de obras públicas, como identificado nas operações anteriores, mas também em desvio de verbas destinadas à saúde do Estado.

Ao todo, 40 mandados judiciais de busca e apreensão estão sendo cumpridos hoje em residências e empresas do Rio de Janeiro e do Distrito Federal, todos expedidos pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

A Receita informou que, a partir dessas buscas, tenta identificar a localização dos recursos desviados e conseguir novas provas do esquema, especialmente relativas ao real preço dos produtos médicos importados e sobrepreços contratuais.