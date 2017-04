Abertura de inquérito determinada por Fachin não significa que investigados vão responder por algum crime

tem data para acontecer

Do R7, com Estadão Conteúdo

A abertura de inquérito contra nove ministros do governo Temer, 29 senadores e 42 deputados federais, determinada pelo ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF (Supremo Tribunal Federal), não significa que todos os investigados vão responder por algum crime. Eles só se tornarão réus mediante uma decisão do STF, o que ainda não tem data para acontecer.

O grupo de políticos faz parte do total de 108 alvos dos 83 inquéritos que a PGR (Procuradoria-Geral da República) encaminhou ao STF (Supremo Tribunal Federal) com base nas delações dos 78 executivos e ex-executivos do Grupo Odebrecht, todos com foro privilegiado no STF. Os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff não aparecem nesse conjunto porque não possuem mais foro especial.

As investigações que tramitarão especificamente no Supremo com a autorização do ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato na Corte, foram baseadas nos depoimentos de 40 dos 78 delatores. O jornal O Estado de S.Paulo teve acesso a despachos do ministro Fachin, assinados eletronicamente no dia 4 de abril.