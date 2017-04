Eleições de 2018 definirão destino de investigados na Lava Jato

Avaliação do Usuário

Situações de deputados, senadores, governadores e ministros pode ser decididas ainda mais

rapidamente com perda do foro Alex Ferreira/Câmara dos Deputados

Dezenas de políticos com foro privilegiado passaram a ser investigados por participação na Lava Jato. Entretanto, a possibilidade de que eventuais processos tramitem em um tribunal superior tem prazo de validade.

Oito ministros do governo de Michel Temer (PMDB), 24 senadores, 39 deputados federais e três governadores e um ministro do TCU (Tribunal de Contas da União) serão investigados no STF (Supremo Tribunal Federal).

Já os casos de outros nove governadores foram remetidos ao STJ (Superior Tribunal de Justiça).

Se os processos não tiverem desfecho até o fim do ano que vem, o que é bastante provável, políticos que não forem eleitos novamente perderão a prerrogativa de foro e, como consequência, deixarão de ser investigados no STF e no STJ.

Os mandatos do Executivo terminam em 31 de dezembro de 2018 e do Legislativo em 31 de janeiro de 2019.

Estudo conduzido por pesquisadores da FGV (Fundação Getulio Vargas) analisou a duração dos processos no STF entre 1988 e 2013. Ao final, eles chegaram à conclusão de que processos penais, como é o caso da Lava Jato, levaram em média 5,5 anos para serem julgados.

Com isso, caso mantenham o foro, casos de políticos poderão ter um desfecho somente em 2022.

Já em uma vara federal, o tempo médio de tramitação é de 631 dias (cerca de um ano e nove meses), segundo levantamento feito pelo CEJ (Centro de Estudos Judiciários). Porém esse prazo leva em conta somente a condenação em primeira instância.

O juiz federal André Prado Vasconcelos, vice-presidente da 1ª Região da Ajufe (Associação dos Juízes Federais do Brasil), destaca que, se somados os recursos, o tempo até ter um julgamento final aumenta.

— Temos que considerar que o STF é a última instância. Se alguém é condenado lá, não tem mais para onde recorrer. Diferente de uma condenação em primeira instância que vai ter todo o trâmite de recursos, para o TRF [Tribunal Regional Federal], STJ e para o próprio STF.

Uma vez que o político deixe o cargo que lhe confere o foro, os tribunais superiores enviam automaticamente o inquérito ou processo para a Justiça Federal, segundo o juiz.

Eduardo Cunha

Um claro exemplo de como isso ocorre é o caso do ex-deputado federal Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que até setembro de 2016 era réu no STF.

Após a perda do mandato, o processo dele foi encaminhado à 13ª Vara Federal de Curitiba (PR). Nas mãos do juiz Sérgio Moro, Cunha foi preso cerca de um mês depois.

No fim de março deste ano, saiu a primeira condenação: 15 anos e quatro meses de prisão.

Vasconcelos diz que essa agilidade pode se repetir em outros casos da Lava Jato que sejam remetidos a juízes federais, mas destaca que o fato de o réu estar preso também torna o processo mais rápido.

No caso de Cunha, a defesa recorreu ao TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região).

Mandatos

No atual cenário, estão sujeitos a serem remetidos para juízes federais as investigações: 39 deputados (todos os mandatos acabam no começo de 2019), 17 dos 24 senadores citados — sete deles foram eleitos em 2014 e permanecem no cargo até o começo de 2023 —, além de ministros e governadores.

No caso de algum político reeleito ou de ministro que eventualmente assuma alguma pasta, é mantida a prerrogativa de foro.

Na lista dos 17 senadores que dependem da reeleição no ano que vem para continuarem com o foro estão importantes caciques do PMDB, como Renan Calheiros (AL); Edison Lobão (MA); o atual presidente do Senado, Eunício Oliveira (CE); e o presidente do partido, Romero Jucá (RO).

No PSDB, também há nomes citados que estão na mesma situação, como Aécio Neves (MG), Cássio Cunha Lima (PB), Dalírio Beber (SC) e Ricardo Ferraço (ES).

Já no caso de José Serra (PSDB-SP), por exemplo, o mandato termina somente no começo de 2023.

Fim do foro

O vice-presidente da Ajufe defende o fim do foro privilegiado. Na visão dele, “todos os juízes federais” têm competência para julgar políticos.

A PEC (Proposta de Emenda à Constituição) 10/2013, que tramita no Senado, propõe que crimes cometido por detentores de mandato sejam julgados pela primeira instância da Justiça Federal, se envolverem a administração pública, ou pela Justiça comum, em casos como homicídio, estupro, entre outros.