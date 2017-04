Delator da Odebrecht diz que liberou pagamentos com anuência de Marcelo

Avaliação do Usuário

Delator foi questionado sobre doações feitas por executivos da empresa na área em que trabalhava Paulo Whitaker/Reuters

O delator Benedicto Barbosa da Silva Júnior, um dos principais homens do setor de construções do Grupo Odebrecht, afirmou aos procuradores da força-tarefa da Operação Lava Jato, que todos os pagamentos feitos para políticos foi delegado a ele por Marcelo Bahia Odebrecht, o presidente afastado do grupo, preso desde junho de 2015, em Curitiba.

— O que eu fiz foi delegado por Marcelo.

Leia mais notícias sobre Brasil e Política

Benedicto — um dos 78 nomes da mega delação da Odebrecht, fechada com a Operação Lava Jato - confirmou que ele e os executivos de sua área demandavam pagamentos do Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht, o chamado por investigadores de "departamento da propina".

Ele foi questionado sobre as doações feitas por executivos da Odebrecht de sua área e disse que tinha ciência de todas elas.

— Sim, tive ciência do conjunto e aprovei. Tenho ciência e responsabilidade.