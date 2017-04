Odebrecht diz que doação a Aécio não tinha contrapartida

Avaliação do Usuário

Empresário falou sobre relação com tucano candidato à Presidência em delação premiada

Do R7

O empresário Marcelo Odebrecht Rodolfo Burher/20.06.2015/Reuters

O empresário Marcelo Odebrecht afirmou, em sua delação premiada, que a contribuição a Aécio Neves (PSDB), durante a campanha presidencial em 2014, não tinha contrapartida.

“Aécio é o tipo do cara que eu tinha liberdade suficiente, se eu precisava alguma coisa [...] Obviamente que existia uma expectativa de eu sempre apoiar ele. E eu o apoiava. [...] Buscava apoio para mim dar o fôlego. [...] Nunca teve uma conversa para mim de pedir nada vinculado a nada”, afirma o empresário durante seu depoimento.

O trecho aparece a partir dos 14 minutos do vídeo abaixo, publicado pelo jornal O Estado de S. Paulo.

Aécio está na lista dos senadores que passarão a ser investigados, após determinação do ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF (Supremo Tribunal Federal), com base em pedidos feitos pela PGR (Procuradoria-Geral da República).

Veja trecho da delação de Marcelo Odebrecht em que ele fala da relação com Aécio Neves e o PSDB:

