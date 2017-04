Marcos Pereira afirma que agiu sempre dentro da lei

O ministro do Mdic (Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços), Marcos Pereira, disse estar à disposição da Justiça para prestar todos os esclarecimentos necessários. Ele afirma que “sempre agiu dentro da lei” durante o período em que foi presidente do PRB, “buscando doações empresariais respeitando as regras eleitorais”.

Pereira é um dos oito ministros do governo do presidente Michel Temer que tiveram a abertura de inquérito instaurada nesta terça por decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Edson Fachin.

O ministro ressalta ainda que não foi notificado a respeito das acusações e afirma que “esclarecerá não ter qualquer envolvimento com atitudes ilícitas”.

Confira a íntegra da nota enviada pelo ministro:

“O ministro Marcos Pereira (Indústria, Comércio Exterior e Serviços) está à disposição da Justiça para prestar todos os esclarecimentos necessários, muito embora não tenha sido notificado oficialmente nem tenha conhecimento de nada daquilo que é acusado.

Marcos Pereira agiu sempre dentro da lei enquanto presidente de partido, buscando doações empresariais respeitando as regras eleitorais, e esclarecerá não ter qualquer envolvimento com atitudes ilícitas.

Assessoria de Comunicação

Ministro Marcos Pereira”